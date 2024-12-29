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Данія, Франція та Литва направили 150 млн євро на українську зброю

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Україна отримала понад 150 мільйонів євро (6,5 млрд гривень) на фінансування українського ОПК від Данії, Франції та Литви", - зазначив міністр.

Він пояснив, що з цих коштів 111 млн євро підуть на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Ще 29 млн євро - це грант від уряду Франції на посилення безпеки та оборони України.

Інші 10 млн євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу направила Литва в рамках спільного меморандуму.

"Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", - додав Умєров.

 

Данська ініціатива щодо зброї

Нагадаємо, цього року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.

До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділяє 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.

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ФранціяЛитваДаніяРустем УмєровЗброя в Україні