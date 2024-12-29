Дания, Франция и Литва направили 150 млн евро на украинское оружие

"Украина получила более 150 миллионов евро (6,5 млрд гривен) на финансирование украинского ОПК от Дании, Франции и Литвы", - отметил министр.

Он пояснил, что из этих средств 111 млн евро пойдут на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.

Еще 29 млн евро - это грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.

Другие 10 млн евро на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса направила Литва в рамках совместного меморандума.

"Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", - добавил Умеров.