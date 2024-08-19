Данія дозволила ЗСУ завдавати ударів по Росії своєю зброєю

За його словами, підтримка Данією України залишається незмінною попри наступ ЗСУ у Курській області.

"Самооборона цілком може включати в себе входження на територію агресора, - каже він. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю в рамках правил війни", - заявив Расмуссен.

Він підкреслив, що використання данської зброї на російській землі також в рамках правил.

"Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території", - зауважив він.