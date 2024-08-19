Дания позволила ВСУ наносить удары по России своим оружием

Правительство Дании не видит проблемы в том, что Украина применяет датское оружие во время операции в Курской области. Ведь это часть самообороны.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
По его словам, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.
"Самооборона вполне может включать в себя вхождение на территорию агрессора, - говорит он. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или атакующие военные объекты стороны, то это полностью в рамках правил войны", - заявил Расмуссен.
Он подчеркнул, что использование датского оружия на русской земле тоже в рамках правил.
"Вы не можете установить предел, что оружие может быть использовано только на украинской территории", - отметил он.
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Дания оказывает военную поддержку и на постоянной основе готовит новые пакеты помощи украинским военным.
Ранее Дания вместе с Германией передала Украине еще восемь боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи. А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявляла, чтоУкраине необходимо предоставить все системы противовоздушной обороны, которые сейчас находятся в распоряжении Дании.
Сегодня же правительство Дании анонсировало новый пакет помощи на сумму 116 млн долларов для поддержки военных нужд Украины. Он направлен на удовлетворение как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей Украины в оборонной сфере.
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