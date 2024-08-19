Дания позволила ВСУ наносить удары по России своим оружием

По его словам, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.

"Самооборона вполне может включать в себя вхождение на территорию агрессора, - говорит он. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или атакующие военные объекты стороны, то это полностью в рамках правил войны", - заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что использование датского оружия на русской земле тоже в рамках правил.

"Вы не можете установить предел, что оружие может быть использовано только на украинской территории", - отметил он.