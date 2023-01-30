Данія долучилася до "зернової угоди", - прем'єр-міністр

Данія долучилася до "зернової угоди" у рамках Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Одесі.

Фредеріксен також додала, що Данія завжди підтримуватиме Україну - і у війні, і у відбудові.

Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності додати до "зернової угоди" миколаївські порти.

Президент України та прем’єр-міністр Данії відвідали також і Миколаївську область, зокрема, морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ракетних атак РФ.