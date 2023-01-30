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Дания присоединилась к "зерновому соглашению", - премьер-министр

Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания присоединилась к "зерновому соглашению" в рамках Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.

Фредериксен также добавила, что Дания всегда будет поддерживать Украину - и в войне, и в восстановлении.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость добавить к "зерновому соглашению" николаевские порты.

Президент Украины и премьер-министр Дании посетили также и Николаевскую область, в частности, морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных РФ.

Напомним, 22 июля 2022 года Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Также ранее мы писали, что Украина стремится к концу весны обеспечить зерном более 5 млн человек в рамках программы Grain from Ukraine.

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Дания