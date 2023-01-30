Дания присоединилась к "зерновому соглашению", - премьер-министр

Дания присоединилась к "зерновому соглашению" в рамках Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.

Фредериксен также добавила, что Дания всегда будет поддерживать Украину - и в войне, и в восстановлении.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость добавить к "зерновому соглашению" николаевские порты.

Президент Украины и премьер-министр Дании посетили также и Николаевскую область, в частности, морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных РФ.