Данія буде готова відправити миротворців в Україну у разі необхідності, - глава МЗС країни

Як пише видання, глави данських МЗС і Міноборони сьогодні зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту. Під час зустрічі вони роз'яснили позицію уряду щодо відправки миротворчих військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", - сказав Расмуссен.

А ось за словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає.

"Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", - пояснив глава Міноборони Данії.

Варто нагадати, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.