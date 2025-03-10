Данія буде готова відправити миротворців в Україну у разі необхідності, - глава МЗС країни
Уряд і парламент Данії досягли консенсусу стосовно можливого направлення військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання.
Про це заявили міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Як пише видання, глави данських МЗС і Міноборони сьогодні зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту. Під час зустрічі вони роз'яснили позицію уряду щодо відправки миротворчих військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.
"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", - сказав Расмуссен.
А ось за словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає.
"Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", - пояснив глава Міноборони Данії.
Варто нагадати, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.
Допомога від Данії
Раніше у 2023 Міністерство оборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мав на озброєнні.
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