ua en ru
Пн, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Данія буде готова відправити миротворців в Україну у разі необхідності, - глава МЗС країни

Понеділок 10 березня 2025 19:53
UA EN RU
Данія буде готова відправити миротворців в Україну у разі необхідності, - глава МЗС країни Фото: глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд і парламент Данії досягли консенсусу стосовно можливого направлення військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання.

Про це заявили міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Як пише видання, глави данських МЗС і Міноборони сьогодні зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту. Під час зустрічі вони роз'яснили позицію уряду щодо відправки миротворчих військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", - сказав Расмуссен.

А ось за словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає.

"Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", - пояснив глава Міноборони Данії.

Варто нагадати, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.

Допомога від Данії

Раніше у 2023 Міністерство оборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мав на озброєнні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія Війна в Україні
NEWS
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
DAILY
Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні