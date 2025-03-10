Дания будет готова отправить миротворцев в Украину в случае необходимости, - глава МИД страны

Об этом заявили министры иностранных дел и обороны Дании Ларс Льокке Расмуссен и Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Как пишет издание, главы датских МИД и Минобороны сегодня встретились с членами комитета по вопросам внешней политики парламента. Во время встречи они разъяснили позицию правительства по отправке миротворческих войск в Украину и получили поддержку от широкого круга парламентских партий.

"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребует европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать", - сказал Расмуссен.

А вот по словам Поульсена, конкретных планов отправки войск в Украину пока нет.

"Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это является проявлением должной осмотрительности", - пояснил глава Минобороны Дании.

Стоит напомнить, что СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.