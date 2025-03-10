Дания будет готова отправить миротворцев в Украину в случае необходимости, - глава МИД страны
Правительство и парламент Дании достигли консенсуса относительно возможного направления войск в Украину для обеспечения будущего мирного урегулирования.
Об этом заявили министры иностранных дел и обороны Дании Ларс Льокке Расмуссен и Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Как пишет издание, главы датских МИД и Минобороны сегодня встретились с членами комитета по вопросам внешней политики парламента. Во время встречи они разъяснили позицию правительства по отправке миротворческих войск в Украину и получили поддержку от широкого круга парламентских партий.
"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребует европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать", - сказал Расмуссен.
А вот по словам Поульсена, конкретных планов отправки войск в Украину пока нет.
"Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это является проявлением должной осмотрительности", - пояснил глава Минобороны Дании.
Стоит напомнить, что СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.
Помощь от Дании
Ранее в 2023 Министерство обороны Украины сообщило, что Копенгаген передал Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имел на вооружении.
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