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Данилюка и Верланова ввели в состав Антикоррупционного совета

Новости » Политика    31.07.2019 - 15:32
Данилюка и Верланова ввели в состав Антикоррупционного совета
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 31 июля

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Таким образом, Зеленский ввел в персональный состав Антикоррупционного совета Александра Данилюка и Сергея Верланова. 

"...ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики следующих лиц: Верланов Сергей Алексеевич - главу Государственной налоговой службы Украины; Данилюк Александр Александрович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №565/2019. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 31 июля. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Согласно документу, в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики был введен Иван Баканов - первый заместитель главы СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кроме того, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В состав Нацсовета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. Возглавил совет по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

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