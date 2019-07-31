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Данилюка і Верланова ввели до складу Антикорупційного ради

Новини » Політика    31.07.2019 - 15:32
Данилюка і Верланова ввели до складу Антикорупційного ради
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 31 липня

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Таким чином, Зеленський ввів у персональний склад Антикорупційного ради Олександра Данилюка та Сергія Верланова.

"...ввести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики наступних осіб: Верланов Сергій Олексійович - голова Державної податкової служби України; Данилюк Олександр Олександрович - секретар Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №565/2019.

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 31 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський підписав указ про зміни в персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики. Згідно з документом, персональний склад Нацради з питань антикорупційної політики був введений Іван Баканов - перший заступник голови СБУ - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Крім того, в кінці червня президент України Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. До складу Нацради увійшли представники експертних неурядових організацій, ділових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади. Очолив раду з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

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