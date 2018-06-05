Данилюка пригласят на ближайшее заседание фракции БПП

По словам Березенко, нардепы хотят увидеть расчеты Минфина по увеличению минимальной зарплаты

Министра финансов Украины Александра Данилюка пригласят на ближайшее заседание фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщил заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Увеличение минимальной зарплаты имеет как положительные, так и отрицательные факторы. Положительным фактором является то, что увеличиваются доходы в Пенсионный фонд... Отрицательным является то, что большая минимальная зарплата, которая не соответствует макроэкономическим показателям страны - это бремя для среднего класса. Это может стимулировать переход экономики в тень. Поэтому здесь надо быть сбалансированным", - заявил Березенко.

По словам нардепа, Данилюка попросят разъяснить ситуацию.

"Надо понимать и видеть расчеты Минфина. Я думаю, что на ближайшее заседание фракции БПП мы пригласим Александра Данилюка прояснить нам ситуацию", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины на этой пленарной неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.