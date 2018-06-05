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Данилюка запросять на найближче засідання фракції БПП

НовиниПолітика    05.06.2018 - 11:05
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

За словами Березенка, нардепи хочуть побачити розрахунки Мінфіну щодо збільшення мінімальної зарплати

Міністра фінансів України Олександра Данилюка запросять на найближче засідання фракції "Блок  Петра Порошенка". Про це повідомив заступник голови фракції БПП Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Збільшення мінімальної зарплати має як позитивні, так і негативні фактори. Позитивним фактором є те, що збільшуються доходи до Пенсійного фонду... Негативним є те, що велика мінімальна зарплата, яка не відповідає макроекономічним показникам держави - це тягар для середнього класу. Це може стимулювати перехід економіки в тінь. Тому  тут треба бути збалансованим", - заявив Березенко.

За словами нардепа, Данилюка проситимуть роз'яснити ситуацію.

"Треба розуміти і бачити розрахунки Мінфіну. Я думаю, що на найближче засідання фракції БПП ми запросимо Олександра Данилюка прояснити нам ситуацію", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України на цьому пленарному тижні може з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

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Теги публікації: Верховна Рада, Олександр Данілюк, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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