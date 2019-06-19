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Данилюк став керівником Наццентру кібербезпеки

Новини » Політика    19.06.2019 - 17:41
Данилюк став керівником Наццентру кібербезпеки
Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчить відповідний указ Зеленського

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського №415/2019, опублікований на сайті Адміністрації глави держави.

Так, відповідним указом вносяться зміни до указу президента України від 7 червня 2016 року №242.

"На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - вказано у тексті документу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше президент призначив нове керівництво Нацгвардії. Зокрема, Зеленський підписав указ про призначення Миколи Балана командувачем Національної гвардії.

Як писало РБК-Україна, глава держави також призначив нового голову Державної прикордонної служби - Сергія Дейнека. Відзначимо, він був начальником Луганського прикордонного загону до червня 2014 року. Після працював у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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