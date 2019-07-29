Данилюк рассказал о планах по реформированию СБУ

Команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

По словам Данилюка, поскольку СБУ исторически встроена во многие процессы государства, без ее реформирования остальные реформы не будут иметь смысла.

Секретарь СНБО утверждает, что после реформирования СБУ должна стать более мощной в сфере контрразведки.

Также из ведомства планируют убрать функции, неприсущие ему, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией.

"Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектами, - ред.) работает, и мы движемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Он добавил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.