Данилюк розповів про плани з реформування СБУ

Команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема з реформи Служби безпеки України. Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, передає РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

Зі слів Данилюка, оскільки СБУ історично вбудована у багато процесів держави, без її реформування всі інші реформи не матимуть сенсу.

Секретар РНБО стверджує, що після реформування СБУ має стати потужнішою у сфері контррозвідки.

Також з відомства планують прибрати функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією.

"Зараз я створив групу, яка над ними (законопроектами, - ред.) працює, і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був ухвалений нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", - сказав Данилюк.

Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

