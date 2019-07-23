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Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

Новости » Политика    23.07.2019 - 21:06
Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 23 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента. 

Соответствующий указ был обнародован 23 июля.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента №550/2019.

Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пезидент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

Зеленский назвал имя кандидата на пост генпрокурора Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу Шеремета
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