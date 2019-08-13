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Данилюк прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса

Новости » Политика    13.08.2019 - 12:02
Данилюк прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

По его словам, это не блокада, а скорее ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию украинских предприятий

Снятие блокады Донбасса ничего не принесет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью BBC.

По его словам, это не блокада, а скорее ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию украинских предприятий.

"Это вопрос о блокаде мне и раньше ставили. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет. Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории", - заявил он.

Данилюк отметил, что эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО.

"И спрашивая о снятии ограничительных мер, нужно понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Разные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам о них говорить не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе - нет", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что экономическая блокада может быть снята с Донбасса только после того, как Украина вернет захваченные и национализированые Российской Федерацией предприятия на оккупированных территориях.

Также президент РФ Владимир Путин призвал снять блокаду оккупированного Донбасса. По его словам, нужно прежде всего отменить указ пятого президента Петра Порошенко об этой блокады.

Отметим, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие отмены блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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