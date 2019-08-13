Данилюк прокоментував можливість зняття блокади Донбасу

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

За його словами, це не блокада, а скоріше обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію українських підприємств

Зняття блокади Донбасу нічого не принесе. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC.

За його словами, це не блокада, а скоріше обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію українських підприємств.

"Це питання про блокаду мені і раніше ставили. Я вважаю, що такий крок сам по собі нічого не принесе. Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", - заявив він.

Данилюк зазначив, що ці підприємства припинили платити податки у центральний бюджет. Тому були причини і було відповідне рішення РНБО.

"І питаючи про зняття обмежувальних заходів, треба розуміти, якими будуть кроки з іншої сторони. Тоді можна говорити про комплексне бачення. Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі - ні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що економічна блокада може бути зняти з Донбасу тільки після того, як Україна поверне захоплені і націоналізовані Російською Федерацією підприємства на окупованих територіях.

Також президент РФ Володимир Путін закликав зняти блокаду окупованого Донбасу. За його словами, потрібно насамперед скасувати указ п'ятого президента Петра Порошенка про цю блокаду.

Зазначимо, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма назвав умову для скасування блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей.