Данилюк призвал нардепов принять закон об антикоррупционном суде

Министр финансов подчеркнул, что Украина зависима от положительного сигнала от МВФ

Народным депутатам Верховной рады было разослано письмо от министра финансов Александра Данилюка о необходимости принятия законопроекта "Об антикоррупционном суде". Об этом Данилюк сообщил в эфире "Радио НВ".

"Этим письмом я хотел довести до депутатов, что они по-разному получают информацию. Хотел четко доказать, какие будут последствия, чтобы не было никаких манипуляций. Это последствия не только для этого года. Надо думать на несколько лет вперед. Я показал перспективу, не думайте только о сегодня. Хотя, многие депутаты это понимают.... Но эта поправка остается несогласованной долгое время. Если на следующей неделе не будет принят антикоррупционный суд, мы принимаем дополнительные риски на себя", - заявил Данилюк.

Он также отметил, что Украина зависима от положительного сигнала от МВФ.

"По внешним займам. Пока мы не получим положительный сигнал от МВФ, мы не сможем выходить на рынки...", - добавил министр.

Министр также добавил, что отвечает за взаимодействие с МВФ.

"...это делается не для МВФ, а для нашей страны. Мы вернулись к экономическому росту после кризиса - это было благодаря тому, что мы находились в программе МВФ", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ.