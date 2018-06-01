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Данилюк призвал нардепов принять закон об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    01.06.2018 - 20:10
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Министр финансов подчеркнул, что Украина зависима от положительного сигнала от МВФ

Народным депутатам Верховной рады было разослано письмо от министра финансов Александра Данилюка о необходимости принятия законопроекта "Об антикоррупционном суде". Об этом Данилюк сообщил в эфире "Радио НВ".

"Этим письмом я хотел довести до депутатов, что они по-разному получают информацию. Хотел четко доказать, какие будут последствия, чтобы не было никаких манипуляций. Это последствия не только для этого года. Надо думать на несколько лет вперед. Я показал перспективу, не думайте только о сегодня. Хотя, многие депутаты это понимают.... Но эта поправка остается несогласованной долгое время. Если на следующей неделе не будет принят антикоррупционный суд, мы принимаем дополнительные риски на себя", - заявил Данилюк.

Он также отметил, что Украина зависима от положительного сигнала от МВФ.

"По внешним займам. Пока мы не получим положительный сигнал от МВФ, мы не сможем выходить на рынки...", - добавил министр.

Министр также добавил, что отвечает за взаимодействие с МВФ.

"...это делается не для МВФ, а для нашей страны. Мы вернулись к экономическому росту после кризиса - это было благодаря тому, что мы находились в программе МВФ", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ.

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Теги публикации: Министерство финансов Украины, Александр Данилюк, МВФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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