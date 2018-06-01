Данилюк закликав нардепів ухвалити закон про антикорупційний суд

Міністр фінансів наголосив, що Україна залежна від позитивного сигналу від МВФ

Народним депутатам Верховної ради було розіслано листа від міністра фінансів Олександра Данилюка про необхідність ухвалення законопроекту "Про антикорупційний суд". Про це Данилюк повідомив у ефірі "Радіо НВ".

"Цим листом я хотів довести до депутатів, що вони по-різному отримують інформацію. Хотів чітко довести, які будуть наслідки, щоб не було жодних маніпуляцій. Це наслідки не тільки для цього року. Треба думати на декілька років вперед. Я показав перспективу, не думайте тільки про сьогодні. Хоча, багато депутатів це розуміють.... Але ця поправка залишається неузгодженою довгий час. Якщо на наступному тижні не буде прийнято антикорупційний суд, ми приймаємо додаткові ризики на себе", - заявив Данилюк.

Він також наголосив, що Україна залежна від позитивного сигналу від МВФ.

"Стосовно зовнішніх запозичень. Доки ми не отримаємо позитивний сигнал від МВФ, ми не зможемо виходити на ринки…", - додав міністр.

Міністр також додав, що відповідає за взаємодію з МВФ.

"...це робиться не для МВФ, а для нашої країни. Ми повернулись до економічного зростання після кризи - це було завдяки тому, що ми знаходились в програмі МВФ", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Мінфін не розглядає варіант виходу України з програми МВФ.