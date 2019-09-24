Данилюк исключил сокращение военных расходов после завершения войны

Украина не будет сокращать военные расходы даже после завершения войны на Донбассе. Об этом в интервью El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, война дорого обходится Украине, однако не стал давать глобальную оценку затрат.

"Мы тратим 5,4% нашего ВВП на оборону и безопасность, выплачиваем пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых сейчас более 1,3 млн человек", - объясняет он.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что окончание войны не уменьшит расходы на безопасность и оборону.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность. Мы должны создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае это будет дорого нам стоить", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете на 2020 год Раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП.

В частности, Кабинет министров в бюджет-2020 планирует заложить 245,8 млрд гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.