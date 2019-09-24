Данилюк: Донбасс должен стать лицом реформ в Украине

Подконтрольный украинским властям Донбасс должен стать лицом проводимых реформ. Об этом в интервью El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, на сегодня Донбасс следует рассматривать не как проблему, а как место, на котором Украина должна максимально сфокусировать реформы.

"Мы должны сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины. Самое главное - создать критическую массу. Потому что без нее никто не почувствует эффекта", - отметил Данилюк.

Он добавил, что для запуска плана восстановления Донбасса был выбран Мариуполь, так как там проживает большое число переселенцев и есть малый и средний бизнес.

"Армия придает особую атмосферу этому месту через свое присутствие, ведь военная техника разрушает дороги, и нет стимула их строить, если война будет продолжаться. Кроме того, существует влияние России, которое создает постоянное чувство угрозы", - подчеркнул Данилюк.

По его мнению, на Донбассе должны заработать новые больницы и новые школы, чтобы "Донбасс стал лицом реформ" в медицине и образовании.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязана параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс.