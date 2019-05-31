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Данилюк анонсировал заседание СНБО по Донбассу


Данилюк анонсировал заседание СНБО по вопросам энергетики

Следующее полноценное заседание СНБО будет посвящено проблеме Донбасса. Об этом по итогам сегодняшнего совещания заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Данилюк добавил, что СНБО решил дать две недели участникам сегодняшнего заседания для подготовки предложений по решению проблем в энергетике.

"Сегодня было совещание. Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на Востоке…с войной на Востоке. После этого будет еще одно заседание по вопросам энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел первое под своим председательством заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли. На совещании по энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ("Львовуголь"), а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте "Схидкарбон".

Ранее Александр Данилюк заявил, что с 31 мая заседания Совета будут проходить в новом формате. По его словам, СНБО теперь будет собираться на совещания.

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