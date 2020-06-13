Резников и Ермак сдали тест на коронавирус: стали известны результаты

Проверку на коронавирус прошли все члены делегации
Украинская делегация после возвращения из Франции прошла проверку на коронавирус. Инфицированных не обнаружили, результаты тестов у всех были отрицательными.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В состав делегации входили министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минкульта Александр Ткаченко, а также руководитель президентского офиса Андрей Ермак и его советник.
Отмечается, что все работники офиса главы государства регулярно проходят проверку на инфицирование коронавирусом.
Кроме того, после подтверждения коронавируса у первой леди Елены Зеленской, президент ограничил встречи и пошел на частичный карантин.
Сегодня некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в Офисе президента Украины произошла вспышка коронавируса, в частности, на COVID-19 якобы заболел министр Резников и представители офиса Владимира Зеленского.
Напомним, о заражении коронавирусом жены Зеленского стало известно вчера, у главы государства и других членов президентской семьи инфекцию не обнаружили.
После этого президент Зеленский перешел на особый режим работы.
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Автор: Дмитрий Левицкий