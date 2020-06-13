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Резников и Ермак сдали тест на коронавирус: стали известны результаты

Новости » Коронавирус     13.06.2020 - 20:00
Резников и Ермак сдали тест на коронавирус: стали известны результаты
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Проверку на коронавирус прошли все члены делегации

Украинская делегация после возвращения из Франции прошла проверку на коронавирус. Инфицированных не обнаружили, результаты тестов у всех были отрицательными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В состав делегации входили министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минкульта Александр Ткаченко, а также руководитель президентского офиса Андрей Ермак и его советник.

Отмечается, что все работники офиса главы государства регулярно проходят проверку на инфицирование коронавирусом.

Кроме того, после подтверждения коронавируса у первой леди Елены Зеленской, президент ограничил встречи и пошел на частичный карантин.

Сегодня некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в Офисе президента Украины произошла вспышка коронавируса, в частности, на COVID-19 якобы заболел министр Резников и представители офиса Владимира Зеленского.

Напомним, о заражении коронавирусом жены Зеленского стало известно вчера, у главы государства и других членов президентской семьи инфекцию не обнаружили.

После этого президент Зеленский перешел на особый режим работы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Алексей РезниковАндрей ЕрмакОфис президентаКоронавирус
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