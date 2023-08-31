Данілов зробив заяву про втрати ЗСУ

"Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що йому незрозуміло, "чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати".

Що цьому передувало

Нещодавно видання The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість - росіяни.

Як стверджує видання, Україна нібито втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інформація про втрати української армії під час війни є державною таємницею. Розголошувати ці дані небезпечно.

Маляр наголосила, що інформацію про кількість загиблих і поранених ворог використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.

"Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - пояснила заступниця міністра.

При цьому Маляр підкреслила, що доступ до інформації про втрати має дуже обмежене коло осіб, які попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення.