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Данилов сделал заявление о потерях ВСУ

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Информация западных СМИ о количестве потерь украинской армии не соответствует действительности. Цифры, которые называют журналисты, преувеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью Welt.

"Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что ему непонятно, "почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях".

Что этому предшествовало

Недавно издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за период полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство - россияне.

Как утверждает издание, Украина якобы потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях украинской армии во время войны является государственной тайной. Разглашать эти данные опасно.

Маляр отметила, что информацию о количестве погибших и раненых враг использует для просчета наших возможных дальнейших действий.

"Речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", - пояснила замминистра.

При этом Маляр подчеркнула, что доступ к информации о потерях имеет очень ограниченный круг лиц, предупрежденных об уголовной ответственности за разглашение.

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