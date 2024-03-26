Данілов зробив заяву після звільнення з посади секретаря РНБО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook .

"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавалися до останнього. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично", - йдеться в повідомленні.

Скріншот: Публікація Данілова (facebook.com/danilov.oleksiy)

Колишній чиновник подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру і команді, яка виконала велику роботу. Він також порадив не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України.

"Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії - і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія", - завершив Данілов.

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