Данилов сделал заявление после увольнения с должности секретаря СНБО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

"4 года 5 месяцев 24 дня работы на должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно", - говорится в сообщении.

Скриншот: Публикация Данилова (facebook.com/danilov.oleksiy)

Бывший чиновник поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и команду, которая проделала большую работу. Он также посоветовал не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины.

"Российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание погибнет и сгинет во мраке истории - и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия", - завершил Данилов.

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