Данилов ждет от Европола доказательств "контрабанды оружия" из Украины

Европол заявил о якобы контрабанде оружия из Украины

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил о якобы фиксации случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке.

"Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - заявил представитель.

Он отметил, что якобы в даркнете был выставлен на продажу РЗК Javelin. В то же время в Европоле не исключают, что это может быть частью российской пропаганды.

Реакция СНБО

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о существующих будто бы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - пишет Данилов.

По словам секретаря СНБО, публикации о якобы контрабанде оружия с Украины совпадают с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim", которая занимается дискредитацией Украины и имеет целью прекратить поставки оружия от союзников.

"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ - именно за счет поступления современного западного вооружения", - добавляет Данилов.