Данілов чекає від Європолу доказів щодо "контрабанди зброї" з України

Європол заявив про нібито контрабанду зброї з України

Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

"Існує ризик, що воно потрапить до рук організованих злочинних угруповань чи терористів", - заявив представник.

Він відзначив, що нібито у даркнеті був виставлений на продаж РЗК Javelin. Водночас у Європолі не виключають, що це може бути частиною російської пропаганди.

Реакція РНБО

"Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні", - пише Данілов.

За словами секретаря РНБО, публікації про нібито контрабанду зброї з України співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim", яка займається дискредитацією України й має на меті припинити поставки зброї від союзників.

"Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ - саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння", - додає Данілов.