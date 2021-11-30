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Данилов заявил о необходимости проведения инвентаризации украинских лесов

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 10:44
Данилов заявил о необходимости проведения инвентаризации украинских лесов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и воспроизводства лесов. Оно состоялось под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Во время заседания Данилов отметил необходимость внедрения действенных практических решений для успешной реализации инициативы президента "Зеленая страна".

В частности он подчеркнул важность проведения инвентаризации лесов Украины. По его словам, в распоряжении государственной службы статистики должны быть актуальные данные по количеству деревьев на территории страны.

Напомним, в Украине начался аудит недр по решению СНБО. Ищут "спящие" лицензии.

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