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Данілов заявив про необхідність проведення інвентаризації українських лісів

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 10:44
Данілов заявив про необхідність проведення інвентаризації українських лісів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Відбулося чергове засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів. Воно відбулось під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Під час засідання Данілов наголосив на необхідності впровадження дієвих практичних рішень для успішної реалізації ініціативи президента "Зелена країна".

Зокрема він підкреслив важливість проведення інвентаризації лісів України. За його словами, у розпорядженні державної служби статистики мають бути актуальні дані щодо кількості дерев на території країни.

Нагадаємо, в Україні почався аудит надр за рішенням РНБО. Шукають "сплячі" ліцензії.

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