Данілов запропонував передати Медведєву гамівну сорочку після його "мріянь" у день РФ

"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії", - написав він.

Що сказав Медведєв?

Сьогодні в РФ визначають День Росії. Медведєв, у якого не вперше помічають любов до міцних напоїв, в своєму Telegram виклав малюнок, де зображено Майдан Незалежності в Києві. В центрі нього встановлено прапор РФ. В підпису до малюнку йдеться: "Майдан Незалежності. Скоро - площадь России".

Зазначимо, що Медведєв не вперше свої "мріяння" видає за бажане та часто погрожує не лише Україні. Наприклад, Медведєв заявив, що відповіддю на реальний арешт у Німеччині російського диктатора Володимира Путіна після видачі судом Гааги відповідного ордера стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца. Він також часто не шанобливо ставиться до лідерів інших країн, висловлюючи образи на їхню адресу.