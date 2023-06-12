Данилов предложил передать Медведеву смирительную рубашку после его "мечтаний" в день РФ

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter .

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", - написал он.

Что сказал Медведев?

Сегодня в РФ определяют День России. Медведев, у которого не впервые замечают любовь к крепким напиткам, в своем Telegram выложил рисунок, где изображен Майдан Независимости в Киеве. В центре него установлен флаг России. В подписи к рисунку говорится: "Майдан Независимости. Скоро - площадь России".

Отметим, что Медведев не впервые свои "мечтания" выдает за желаемое и часто угрожает не только Украине. Например, Медведев ранее заявил, что ответом на реальный арест в Германии российского диктатора Владимира Путина после выдачи судом Гааги соответствующего ордера, станет ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он также часто не уважительно относится к лидерам других стран, высказывая оскорбления в их адрес.