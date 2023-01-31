Данілов про ймовірність повторного наступу Росії: Розуміємо загрози та потужно готуємося

У межах мобілізації в РФ призвали 300 тисяч осіб. Із них половину вже відправили на фронт, ще стільки ж - у резерві - для нового наступу на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося", - зазначив посадовець.

Данілов розповів, що президент кожного дня спілкується із своїми іноземними колегами щодо військової допомоги. Триває також робота всередині нашої держави.

"Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були сам-на-сам з агресором. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", - додав секретар РНБО.