Данилов о взрыве в Белгороде: мы не причем, но это может быть на всей территории РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на взрыв нефтебазы в российском Белгороде. Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Данилова.

"Произошедшее у них (в России - ред.) утром - взрыв на нефтебазе. Они говорят, что мы это сделали. Это не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также ответил представителю Кремля Дмитрию Пескову, который заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде "не способствует" переговорам Украины и России.

"Это не способствует переговорам, а способствует ли переговорам убийство наших детей?" - добавил Данилов