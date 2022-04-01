Данілов про вибух у Бєлгороді: ми ні до чого, але це може бути на всій території РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов відреагував на вибух нафтобази в російському Бєлгороді. Він підкреслив, що Україна не має відношення до інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово Данілова.
"Подія у них (в Росії - ред.) вранці - вибух на нафтобазі. Вони кажуть, що ми це зробили. Це не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ", - сказав Данілов.
Секретар РНБО також відповів представнику Кремля Дмитру Пєскову, який заявив, що вибух на нафтобазі у Білгороді "не сприяє" переговорам України та Росії.
"Це не сприяє переговорам, а чи сприяє переговорам убивство наших дітей?" - додав Данилов
Нагадаємо, вранці 1 квітня в російському Білгороді на авіаційний удар зазнала нафтобаза. РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на території РФ.
Зазначимо, глава МЗС Дмитро Кулеба відмовився коментувати причетність України до удару у Білгороді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.