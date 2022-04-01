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Данілов про вибух у Бєлгороді: ми ні до чого, але це може бути на всій території РФ

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов відреагував на вибух нафтобази в російському Бєлгороді. Він підкреслив, що Україна не має відношення до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово Данілова.

"Подія у них (в Росії - ред.) вранці - вибух на нафтобазі. Вони кажуть, що ми це зробили. Це не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також відповів представнику Кремля Дмитру Пєскову, який заявив, що вибух на нафтобазі у Білгороді "не сприяє" переговорам України та Росії.

"Це не сприяє переговорам, а чи сприяє переговорам убивство наших дітей?" - додав Данилов

Нагадаємо, вранці 1 квітня в російському Білгороді на авіаційний удар зазнала нафтобаза. РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на території РФ.

Зазначимо, глава МЗС Дмитро Кулеба відмовився коментувати причетність України до удару у Білгороді.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України