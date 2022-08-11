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Данилов о взрывах в Крыму: террористы на нашей земле должны быть наказаны

Фото: Алексей Данилов, секретарь РНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Крым является украинской территорией, на которой сейчас находятся террористы. Они нападают на мирных жителей и должны быть наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".

Данилова попросили прокомментировать возможную реакцию оккупантов на взрывы, которые произошли на авиабазе в Крыму.

"Реакция россиян вполне ясна - третий день подряд огромные очереди из оккупантов, которые выезжают из Крыма. Крым - это наша территория, на которой находятся террористы. Оккупанты, которые нападают на наших людей, убивают наших детей, женщин, должны быть наказаны. Наша задача проста - защищать свою землю и защищать ее от агрессора, и это делают наши Вооруженные Силы", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что основной задачей россиян является уничтожение Украины как государства и украинцев как нации, чем они продолжают заниматься каждый день.

Напомним, 9 августа днем в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.

Позже в Минобороны подчеркнули, что военное руководство Украины не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на авиабазе во временно оккупированном Крыму.

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