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Данілов про вибухи в Криму: терористи на нашій землі повинні бути покарані

Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Крим є українською територією, на якій зараз перебувають терористи. Вони нападають на мирних жителів і повинні бути покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі "Радіо НВ".

Данілова попросили прокоментувати можливу реакцію окупантів на вибухи, які сталися на авіабазі в Криму.

"Реакція росіян цілком зрозуміла-третій день поспіль величезні черги з окупантів, які виїжджають з Криму. Крим-це наша територія, на якій знаходяться терористи. Окупанти, які нападають на наших людей, вбивають наших дітей, жінок, повинні бути покарані. Наше завдання просте-захищати свою землю і захищати її від агресора, і це роблять наші Збройні сили", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що основним завданням росіян є знищення України як держави і українців як нації, чим вони продовжують займатися щодня.

Нагадаємо, 9 серпня вдень в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Пізніше в Міноборони підкреслили, що військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

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КримОлексій ДаніловВибухВійна Росії проти України