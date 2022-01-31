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Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины

Автор: Илона Свиридова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что выполнение минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины. Договоренности необходимо пересмотреть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Associated Press.

По его словам, минские соглашения, которые подразумевают особый статус Донбасса и амнистию боевикам, необходимо пересмотреть.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил Данилов.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и готова обсуждать каждый их пункт.

В то же время Госдеп США не видит смысла в пересмотре соглашений, поскольку там прописаны четкие шаги.

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СНБОАлексей ДаниловМинские соглашения