RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України

Автор: Ілона Свиридова

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Associated Press.

За його словами, мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути.

"Виконання мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно в українських інтересах і готова обговорювати кожен їхній пункт.

Водночас Держдеп США не бачить сенсу у перегляді угод, оскільки там прописані чіткі кроки.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБООлексій ДаніловМінські угоди