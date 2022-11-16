Данілов про втрати ЗСУ у 100 тисяч осіб: не зовсім відповідає дійсності

"З боку російського ми підтверджуємо – це 100%. На наш погляд, це не зовсім відповідає дійсності", - заявив Данілов.

Раніше Марк Міллі повідомив агентству Reuters, що втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненими, а українські Збройні сили, ймовірно, зазнали таких же втрат.

"Ви бачите понад 100 тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Те ж саме, ймовірно, на українській стороні. Багато людських страждань", – зазначив Міллі.

Міллі додав, що під час війни від 15 до 30 мільйонів українців стали біженцями, 40 тисяч мирних мешканців загинули.