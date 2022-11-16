Данилов о потерях ВСУ в 100 тысяч человек: не совсем соответствует действительности

"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны, это не совсем соответствует действительности", - заявил Данилов.

Ранее Марк Милли сообщил агентству Reuters, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными, а украинские Вооруженные силы, вероятно, понесли такие же потери.

"Вы видите более 100 тысяч русских солдат убитыми и ранеными. То же, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", – отметил Милли.

Милли добавил, что во время войны от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами, 40 тысяч мирных жителей погибли.