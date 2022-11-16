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Данилов о потерях ВСУ в 100 тысяч человек: не совсем соответствует действительности

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Секретарь СНБО Алексей Данилов не подтвердил слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о потерях ВСУ в 100 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Радио НВ.

"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны, это не совсем соответствует действительности", - заявил Данилов.

Ранее Марк Милли сообщил агентству Reuters, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными, а украинские Вооруженные силы, вероятно, понесли такие же потери.

"Вы видите более 100 тысяч русских солдат убитыми и ранеными. То же, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", – отметил Милли.

Милли добавил, что во время войны от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами, 40 тысяч мирных жителей погибли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несет большие потери на войне против Украины. Они в 10 раз превышают потери украинской армии.

Напомним, ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия потеряла в Украине половину своих танков и использовала большую часть высокоточного оружия.

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Вторжение России в УкраинуАлексей Данилов