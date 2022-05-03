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Данилов о вторжении России: это будет длительная война, я не являюсь оптимистом

Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал от каких факторов будет зависеть продолжительность войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в интервью телеканалу "ISLND TV".

По его словам, даже еще бывший президент РФ Борис Ельцин "посягал на Крым" и заявлял, что это не территория Украины.

"Мы в войне находимся 30 лет. РФ никогда не имела желания оставлять нас в покое. Даже Ельцин уже тогда посягал на Крым и говорил, что это не совсем наша территория", - сказал Данилов.

Также он добавил, что война будет длительной и будет зависеть от многих факторов.

"Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории. Сколько по времени? Это зависит от многих факторов. Это зависит от нашего войска и от наших партнеров", - добавил секретарь СНБО.

Ранее мы сообщали, что Данилов оценил, удастся ли РФ захватить Украину.

Также Данилов говорил, что никаких мирных договоренностей с Россией подписывать не стоит.

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Алексей ДаниловВторжение России в Украину