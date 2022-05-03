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Данілов про вторгнення Росії: це буде тривала війна, я не є оптимістом

Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів від яких чинників буде залежати тривалість війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в інтерв'ю телеканалу "ISLND TV".

За його словами, навіть ще колишній президент РФ Борис Єльцин "зазіхав на Крим" та заявляв, що це не територія України.

"Ми у війні знаходимося 30 років. РФ ніколи не мала бажання залишати нас у спокої. Навіть Єльцин вже тоді зазіхав на Крим і казав, що це не зовсім наша територія", - сказав Данілов.

Також він додав, що війна буде тривалою та залежатиме від багатьох чинників.

"Якщо казати про цю частину гарячої фази війни, то я не є оптимістом, що вона закінчиться у травні. Це буде тривала війна і вона буде ще тривати на нашій території. Скільки по часу? Це залежить від багатьох чинників. Це залежить від нашого війська та від наших партнерів", - додав секретар РНБО.

Раніше ми повідомляли, що Данілов оцінив, чи вдасться РФ захопити Україну.

Також Данілов казав, що жодних мирних домовленостей з Росією підписувати не варто.

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Олексій ДаніловВторгнення Росії до України