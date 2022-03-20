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Данилов о возможности нападения Лукашенко на Украину: это будет крахом для самой Беларуси

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 22:59
Данилов о возможности нападения Лукашенко на Украину: это будет крахом для самой Беларуси Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же страны. Заявил, что война нужна не белорусским военным, а лишь президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, Российская Федерация использует территорию Беларуси для своих военных целей против Украины.

Как отметил секретарь СНБО, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, однако последний понимает то, что эта война станет крахом для самой же Беларуси.

"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - заявил Данилов.

Также Данилов отметил, что мир игнорировал фашизм на территории России уже на протяжении более чем 20 лет и это привело к началу Третьей мировой войны в самой Европе.

"Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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