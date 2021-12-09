Данилов о возможном давлении США на Украину: нас невозможно заставить

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался относительно того, что США, якобы, могут давить на Украину, чтобы она уступила часть автономии Донбасса. По его словам, страну невозможно принудить к невыгодным для нее решениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире "Право на власть" .

По словам Данилова, сегодня звучит много слухов о том, что возможно будет происходить с Украиной в будущем, впрочем, как отметил секретарь СНБО, это не имеет значения, поскольку страну невозможно принудить к чему-то.

"Сегодня очень много интерпретаций, как происходит, что происходит, к чему нас будут принуждать. Я хочу сказать, нас очень сложно заставить. Если даже РФ за 8 лет не смогла нас к чему-то принудить, то как кто-то может считать, что нас можно к чему принудить - невозможно. С нами надо разговаривать как с равными”, - отметил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что страна принимает исключительно те решения, которые будут полезными для нее.

"С нами надо разговаривать как с равными. Если это будет в пользу нашей страны - мы такие требования можем принимать", - добавил Данилов.