Данілов про можливий тиск США на Україну: нас неможливо примусити

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо того, що США, нібито, можуть тиснути на України, аби вона пішла на поступки щодо автономії Донбасу. За його словами, країну неможливо примусити до невигідних для неї рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі "Право на владу" .

За словами Данілова, сьогодні лунає багато чуток про те, що можливо відбуватиметься з Україною в майбутньому, втім, як відзначив секретар РНБО, це не має значення, оскільки країну неможливо примусити до чогось.

"Сьогодні дуже багато інтерпретацій, як відбувається, що відбувається, до чого нас будуть примушувати. Я хочу сказати, нас дуже складно примусити. Якщо навіть РФ за 8 років не змогла нас до чогось примусити, то як хтось може вважати, що нас можна до чого примусити - неможливо. З нами треба розмовляти як з рівними”, - відзначив Данілов.

Водночас секретар РНБО зауважив, що країна приймає виключно ті рішення, які будуть корисними для неї.

"З нами треба розмовляти як з рівними. Якщо це буде на користь нашої країни - ми такі вимоги можемо приймати", - додав Данілов.